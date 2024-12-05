"Они никогда не убьют нас". Лавров – Карлсону: Западу не сломить Россию ни санкциями, ни угрозами

В интервью Такеру Карлсону Сергей Лавров заявил о бессмысленности усилий Запада.Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Западу не удастся навязать свою волю России.
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