Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чья возьмет на поле боя? Корпус украинских Rangers бросят в «штыки» против российских морпехов, «Ахмата» и десантуры

Киев приступил к формированию четырех полков спецназа наподобие американских «зеленых беретов» для глубинных рейдов на территорию России Украинские источники сообщают, что в Силах специальных операций армии «страны 404» началось формирование никогда не существовавшего в ней прежде крупного разведывательно-диверсионного соединения — Корпуса спецназа Rangers.

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