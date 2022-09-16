Понадобятся ли зонты уссурийцам в День города, рассказали синоптики

Понадобятся ли зонты уссурийцам в День города, рассказали синоптики

В грядущие выходные уссурийцы будут отмечать День города. Предварительные прогнозы о шалостях тайфуна "Муифа" заранее расстроили горожан, но зря.

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