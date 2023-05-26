ЦБ: при возврате авиакомпаниям средств за лизинг важно соблюдать права собственности

По мнению Центрального банка России (ЦБ), при обсуждении инициатив по возврату авиакомпаниям накопленных лизинговых платежей, которые не забрали иностранные владельцы импортных самолетов, важно учитывать аргументы в защиту прав собственности.
По мнению Центрального банка России (ЦБ), при обсуждении инициатив по возврату авиакомпаниям накопленных лизинговых платежей, которые не забрали иностранные владельцы импортных самолетов, важно учитывать аргументы в защиту прав собственности.
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