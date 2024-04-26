Почему уехал цирк? Необратимые процессы в мозгах русских артистов, сбежавших за границу

Генрих Причина одна... Слишком много платили им за их бесцельное времяпровождение.

Алатырка Почему русские? Все сплошь жидовские. Не было у них здесь родины-была кормушка, и быдло-народ, которого они оскорбляли и пренебрежительно относились, но все равно были те, кто ходил смотреть на их кривляние. А потом настал момент точки истины. И они поехали туда, где считают, что их родина. Ну и замечательно-люди нашли себе место. Пусть там остаются на все времена. Сюда только под вопли о простите-не-в-ту-дверь-вошел тоже не надо.