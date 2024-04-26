А давайте попробуем разобраться, почему с началом операции за границу сбежали эти вот актеры, певцы и прочие стендаперы.
Почему уехал цирк? Необратимые процессы в мозгах русских артистов, сбежавших за границу
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Генрих
Причина одна... Слишком много платили им за их бесцельное времяпровождение.
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5 час.
Алатырка
Почему русские? Все сплошь жидовские. Не было у них здесь родины-была кормушка, и быдло-народ, которого они оскорбляли и пренебрежительно относились, но все равно были те, кто ходил смотреть на их кривляние. А потом настал момент точки истины. И они поехали туда, где считают, что их родина. Ну и замечательно-люди нашли себе место. Пусть там остаются на все времена. Сюда только под вопли о простите-не-в-ту-дверь-вошел тоже не надо.
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3 час.
Михаил Гринжук
Вопрос не в том кто выше а кто ниже..А в том кто кому нужен.Мы без них обойдемся а вот они без нас нет.Без нас они ничего не стоят.Без нас они будут мести улицы и дерьмо подбирать Так как там они на х.... ни кому не нужны. Может на пару рюмок и заработают
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1 час.
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