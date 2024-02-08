"Первый, кто ушел в добровольную отставку, после Николая II, был я", - Явлинский о высоких должностях и номинальной власти

СК

Сергей Ковалев

высоко держит себя Григорий, сравнивая аж с Николаем II. ну а как еще отстирать своё прошлое?.. можно было бы разбирать его перлы по слогам, но надо ли? достаточно его "демократичности". никак они не поймут, что демократия, как её трактуют, это лапша на уши пиплу, это явная ложь, скрываемая за красивыми словами. нет демократии, как нет единства. мiр дуалистичен. всякая тварь должна, во-первых, определиться, кто она, с кем она, к какому пределу она стремиться. попытка навесить на уши нечто срединное либо от непонимания, либо гораздо хуже, т.е. знал, но делал... нет ничего нового под Луной, - у В.Ленина свобода это "осознанная необходимость", что очень точно и единственно верно. здесь ключ - осознанность. а в чем база осознанности в условиях дуалистичности? - верно! - в ясном понимании поддерживаемой идеи. за идеей следует идеология. на её основе формируется осознанность, как адекватность. далее И.Сталин хорошо писал о гармонии бытия и сознания. надо говорить о том, где нынче сознание? вот и я уверен, что народ всё понимает правильно, - одно бытие, как потребление. так о чем у Гриши? о "ребята, давайте жить дружно"? смешно. взрослые дядьки, внешне образованные, но синтезом по ходу не владеющие. ибо знаний отдельных много, а сложить их в кучу и родить единую картину реальности они не могут. как следствие, не видят вариантов перспективы. которой, к слову, внутри капитализЬма нет. от слова совсем. ждем настоящую Партию, как "ум, честь и совесть", храним базовые ценности, делаем всё возможное, чтобы передать эстафету детям, не приспосабливая их к текущему болоту, а объясняя суть вещей, дабы были готовы и не творили зла.