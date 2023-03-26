Патрик Беверли показал Леброну жест «слишком маленький», а Шэннону Шарпу – «ты отстой»

Защитник «Чикаго» Патрик Беверли в концовке игры со своей бывшей командой «Лейкерс» (118:108) самоутвердился над форвардом Леброном Джеймсом и одним из его самых преданных поклонников, обозревателем Шэнноном Шарпом.