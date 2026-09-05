Tenet Plus L6 стал первой моделью бренда и нацелен на массовый спрос

Продажи нового кроссовера Tenet Plus L6 стартовали 4 сентября. Директор департамента продаж новых автомобилей ГК Рольф Николай Иванов в беседе с Автостатом сообщил, что бренд нацелен на 5,5% рынка к концу 2027 года.