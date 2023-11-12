Израиль уничтожил более 150 туннелей и подземных объектов ХАМАС

Израильские военные во врем наземной операции в секторе Газа уничтожили более 150 тоннелей и других подземных объектов боевиков палестинского движения ХАМАС, заявил во время брифинга пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии