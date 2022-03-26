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Лучшие мировые бойцы сразились в Астрахани

Лучшие мировые бойцы сразились в Астрахани

Впервые в Астрахани прошёл международный турнир AMC FIGHT NIGHTS. Накануне на ринге в СЗК «Звёздный» встретились 30 мастеров смешанных единоборств, четверо из них – астраханцы: Кирилл Аншаков, Денис Зейнединов, Израиль Хизбулаев и Руслан Алиев.

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