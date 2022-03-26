Лучшие мировые бойцы сразились в Астрахани

Впервые в Астрахани прошёл международный турнир AMC FIGHT NIGHTS. Накануне на ринге в СЗК «Звёздный» встретились 30 мастеров смешанных единоборств, четверо из них – астраханцы: Кирилл Аншаков, Денис Зейнединов, Израиль Хизбулаев и Руслан Алиев.