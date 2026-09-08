Украина опять бьет по детям: мишенью ВСУ стала школа в Запорожской областиУкраинские вооружённые формирования вновь показали, что для них не существует ничего святого: они нанесли целенаправленный удар по действующей средней школе в Васильевском муниципальном округе Запорожской области.