Экшен Stellar Blade получил “взрослый” рейтинг за насилие и обнаженку После длите...

Экшен Stellar Blade получил “взрослый” рейтинг за насилие и обнаженкуПосле длительного ожидания и нескольких переносов дебютный слэшер Stellar Blade с очаровательной главной героиней от корейской студии Shift Up приближается к релизу.
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