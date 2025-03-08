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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Блуд - примета нашего времени...

А  давайте   сегодня  в  этот   пурим имени  Розы и  Клары,   о чём-нибудь  женском.Два  года  тому   назад  был  у  меня  пост Откуда есть пошёл блуд на Украине? в  коем  я    задавалась вопросом.

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Комментарии
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Игорь Рябин
Почти всё проститутки в Москве были украинки, после 22 года контингент не восполнился. Так что не надо трындеть, родная...
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18 час.
ИР
Игорь Рябин
Да и позвольте спросить: кем уважаема Нина Б? Такими же б... как и она?
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18 час.
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