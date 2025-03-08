А давайте сегодня в этот пурим имени Розы и Клары, о чём-нибудь женском.Два года тому назад был у меня пост Откуда есть пошёл блуд на Украине? в коем я задавалась вопросом.
Блуд - примета нашего времени...
Комментарии
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Игорь Рябин
Почти всё проститутки в Москве были украинки, после 22 года контингент не восполнился. Так что не надо трындеть, родная...
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18 час.
ИР
Игорь Рябин
Да и позвольте спросить: кем уважаема Нина Б? Такими же б... как и она?
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18 час.
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