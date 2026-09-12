12 сентября в Городском парке культуры и отдыха прошёл народный праздник "Калуга ремесленная". Гости праздника смогли увидеть знаменитую хлудневскую игрушку, изящную вышивку, резьбу по дереву, авторскую керамику, винтажные ватные ёлочные игрушки.
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