Фото: производство малозаметных истребителей F-35 Lightning II

Производство F-35 в Форт-Уэрте / © Lockheed Martin / Randy A. Crites Завод американской компании Lockheed Martin на полной мощности производит до 156 истребителей в год, то есть по три готовых F-35 сходят с конвейера каждую неделю.
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