ЭКВАТЭК-2026. Мосводоканал. Итоги

Ключевым событием ХХ Международной выставки «ЭКВАТЭК-2026», завершившей работу 10 сентября в московском «Крокус Экспо», стала масштабная деловая программа, активное участие в которой принял АО «Мосводоканал».
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