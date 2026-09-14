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Александр Михайлович Пономаренко

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ЭКВАТЭК-2026. Мосводоканал. Итоги

ЭКВАТЭК-2026. Мосводоканал. Итоги

Ключевым событием ХХ Международной выставки «ЭКВАТЭК-2026», завершившей работу 10 сентября в московском «Крокус Экспо», стала масштабная деловая программа, активное участие в которой принял АО «Мосводоканал».

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