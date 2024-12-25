Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в открытии мемориальной доски первому руководителю УФСБ

В Майкопе открыли мемориальную доску первому руководителю УФСБ В республиканской столице состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски первому начальнику УФСБ России по Республике Адыгея Нальбию Джанчатову.
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