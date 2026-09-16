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Регионы России

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Генсек НАТО: давление Трампа стало необходимой дозой адреналина для альянса

Генсек НАТО: давление Трампа стало необходимой дозой адреналина для альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что давление президента США Дональда Трампа на союзников с требованием увеличить военные расходы стало необходимой «дозой адреналина» для блока.

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