Представители «Народного фронта» поздравили ветерана ВОВ Надежду Закатнову со столетием

И вручили ей ценный и полезный подарок Сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь и член штаба Алексей Мельников торжественно поздравили Надежду Закатнову со 100-летием, рассказали в пресс-службе организации.
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