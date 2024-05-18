Представители «Народного фронта» поздравили ветерана ВОВ Надежду Закатнову со столетием

И вручили ей ценный и полезный подарок Сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь и член штаба Алексей Мельников торжественно поздравили Надежду Закатнову со 100-летием, рассказали в пресс-службе организации.