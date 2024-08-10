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Как подготовиться к аномальному суперлунию, как вести себя знакам зодиака 19 августа 2024 года

Как подготовиться к аномальному суперлунию, как вести себя знакам зодиака 19 августа 2024 года

Как подготовиться к аномальному суперлунию, как вести себя знакам зодиака 19 августа 2024 года Алёна Юрьева Полнолуние — это не просто астрономическое явление, а мощное энергетическое событие, способное обострить наши чувства и внести изменения в привычную жизнь.

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