Как подготовиться к аномальному суперлунию, как вести себя знакам зодиака 19 августа 2024 года Алёна Юрьева Полнолуние — это не просто астрономическое явление, а мощное энергетическое событие, способное обострить наши чувства и внести изменения в привычную жизнь.