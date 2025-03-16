Оскар Пиастри прокомментировал потерю подиума в домашней гонке

Оскар Пиастри прокомментировал потерю подиума в домашней гонкеMcLarenАвстралийский пилот McLaren Оскар Пиастри высказался о своей ошибке на 44-м круге Гран При Австралии, из-за которой он застрял на обочине и потерял второе место в своей домашней гонке.
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