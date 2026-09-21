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Сотни паломников из Орла выстояли очередь к мощам Спиридона Тримифунтского

Сотни паломников из Орла выстояли очередь к мощам Спиридона Тримифунтского

В минувшие выходные 279 паломников из Орла и Мценска поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского в московском храме Христа Спасителя.

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