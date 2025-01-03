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Алиев заигрался? Не стоит ему дразнить персов

Алиев заигрался? Не стоит ему дразнить персов

КОШКИН Из открытых источников Вроде бы обыкновенная новость, каких бывает в день по нескольку. Но в свете последних событий как бы намекает.

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Комментарии
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Silver Kont
Когда дядевове конкретно плюнут в рожу....
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4 час.
ALEKSANDR LIS
находясь между Турцией и Ираном-я бы предложил Азербайджанцам вести себя тихо и смиренно без помощи Москвы-ведь могут вырезать как одни так и другие ! ибо история помнит такие случаи.
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
понты дикарей-мутантов мешают.
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36 мин.

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