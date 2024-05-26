10 лет назад, 26 мая 2014 года, с боёв в аэропорту Донецка начались полномасштабные боевые действия на востоке Украины.
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10 лет назад, 26 мая 2014 года, с боёв в аэропорту Донецка начались полномасштабные боевые действия на востоке Украины.
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