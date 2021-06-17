«Хватит жестокости»: отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко о помиловании дочери

РОСБАЛТПолитика«Хватит жестокости»: отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко о помиловании дочериК белорусскому президенту Александру Лукашенко обратился отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна ЖелезнякРаньше нужно было думать., смотреть чем занимается его дочь. Упустили ребенка, а теперь хлопают крыльями: "рятуте, добрые люди, что ж это делается?!". Не сумели научить сами, пусть этим занимается Беларусь.Комментировать
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