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«Хватит жестокости»: отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко о помиловании дочери

«Хватит жестокости»: отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко о помиловании дочери

К белорусскому президенту Александру Лукашенко обратился отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.

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Татьяна Железняк
Раньше нужно было думать., смотреть чем занимается его дочь. Упустили ребенка, а теперь хлопают крыльями: "рятуте, добрые люди, что ж это делается?!". Не сумели научить сами, пусть этим занимается Беларусь.

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