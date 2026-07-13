«РТ-Техприемка» автоматизировала производственные процессы на предприятии «Техприбор»

Фото: концерн «Радиоэлектронные технологии» Компания «РТ-Техприемка» (входит в Госкорпорацию Ростех) автоматизировала производство на предприятии «Техприбор» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех) в Санкт-Петербурге.
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