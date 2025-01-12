Олег Царёв: В книге известного журналиста-расследователя, двукратного лауреата престижной литературной Пулитцеровской премии Боба Вудворда под названием "Война", основанной на беседах с чино

В книге известного журналиста-расследователя, двукратного лауреата престижной литературной Пулитцеровской премии Боба Вудворда под названием "Война", основанной на беседах с чиновниками администрации США, описан вывод российских войск с правого берега Днепра без больших потерь.
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