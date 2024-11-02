Андрей Аршавин познакомил дочь от Юлии Барановской с нынешней возлюбленной

Звезда «Зенита» счастлив в отношениях с Анной Петрушиной, которая недавно родила ему дочь. Личность новой избранницы Андрея Аршавина рассекретили журналисты, а позже информацию подтвердила его экс-супруга Алиса Казьмина.
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