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Мода и Шоу-бизнес

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Андрей Аршавин познакомил дочь от Юлии Барановской с нынешней возлюбленной

Андрей Аршавин познакомил дочь от Юлии Барановской с нынешней возлюбленной

Звезда «Зенита» счастлив в отношениях с Анной Петрушиной, которая недавно родила ему дочь. Личность новой избранницы Андрея Аршавина рассекретили журналисты, а позже информацию подтвердила его экс-супруга Алиса Казьмина.

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