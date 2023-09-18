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"Будем в очередях все стоять": новый крутой магазин открывается во Владивостоке

"Будем в очередях все стоять": новый крутой магазин открывается во Владивостоке

Новый крутой магазин открывается во Владивостоке. Как сообщают пользователи тг-канала vtoryakvdk (18+), товары этого бренда любят многие приморцы.

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