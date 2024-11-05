Предприятиям ИП «Родники» поступило уведомление об ограничении водоотведения

В связи с возникновением аварийной ситуации на ЛОС прекращается прием промышленных стоков в производственную канализацию Индустриального парка и всех присоединенных к ней потребителей 20:00 2 ноября 2024 года до особого распоряженияООО "Управляющая компания Индустриального парка "Родники" направило руководителям нескольких предприятий, включая "Унтекс Родники" и "Суртекс Родники", уведомление об ограничении водоотведения.
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