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Ивановские новости

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Предприятиям ИП «Родники» поступило уведомление об ограничении водоотведения

Предприятиям ИП «Родники» поступило уведомление об ограничении водоотведения

В связи с возникновением аварийной ситуации на ЛОС прекращается прием промышленных стоков в производственную канализацию Индустриального парка и всех присоединенных к ней потребителей 20:00 2 ноября 2024 года до особого распоряженияООО "Управляющая компания Индустриального парка "Родники" направило руководителям нескольких предприятий, включая "Унтекс Родники" и "Суртекс Родники", уведомление об ограничении водоотведения.

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