«Как только предлагаешь женщинам рожать для себя и получать пенсии "по гамбургскому счёту" (т.е. примерно в три раза меньше мужских) - у них почему-то начинается истерика.
Женщины роскошно живут за счет пенсий, которые заработали мужчины?
Комментарии
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ONIX
//Меньше занимайтесь тем, чем любят заниматья животные.// А с кем мужчины занимаются тем,чем любят заниматься животные? С другими животными из которых часть поумнела,а другая его половина,когда пишет не думает.То ли у нас это стадо,так активно протестует против абортов,не иначе,как ветром задуло.😂
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9 час.
ONIX
//. У нас на стройке женщины не работают???/// А у нас разве все мужчины дома них не делают?
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9 час.
Лариса Поплавская
Ровно столько чтобы уважать ее как человека и не попрекать куском хлеба, что она его несчастного и после смерти объедает.
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6 час.
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