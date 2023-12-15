Женщины роскошно живут за счет пенсий, которые заработали мужчины?

ONIX //Меньше занимайтесь тем, чем любят заниматья животные.// А с кем мужчины занимаются тем,чем любят заниматься животные? С другими животными из которых часть поумнела,а другая его половина,когда пишет не думает.То ли у нас это стадо,так активно протестует против абортов,не иначе,как ветром задуло.😂

ONIX //. У нас на стройке женщины не работают???/// А у нас разве все мужчины дома них не делают?