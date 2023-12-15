Всё о разводах
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Всё о разводах

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Свежие комментарии

  • Лариса Поплавская
    Ровно столько чтобы уважать ее как человека и не попрекать куском хлеба, что она его несчастного и после смерти объед...Женщины роскошно ...
  • ONIX
    //. У нас на стройке женщины не работают???/// А у нас разве все мужчины дома них не делают?Женщины роскошно ...
  • ONIX
    //Меньше занимайтесь тем, чем любят заниматья животные.// А с кем мужчины занимаются тем,чем любят заниматься животны...Женщины роскошно ...

Женщины роскошно живут за счет пенсий, которые заработали мужчины?

Женщины роскошно живут за счет пенсий, которые заработали мужчины?

«Как только предлагаешь женщинам рожать для себя и получать пенсии "по гамбургскому счёту" (т.е. примерно в три раза меньше мужских) - у них почему-то начинается истерика.

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Комментарии
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ONIX
//Меньше занимайтесь тем, чем любят заниматья животные.// А с кем мужчины занимаются тем,чем любят заниматься животные? С другими животными из которых часть поумнела,а другая его половина,когда пишет не думает.То ли у нас это стадо,так активно протестует против абортов,не иначе,как ветром задуло.😂
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9 час.
ONIX
//. У нас на стройке женщины не работают???/// А у нас разве все мужчины дома них не делают?
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9 час.
Лариса Поплавская
Ровно столько чтобы уважать ее как человека и не попрекать куском хлеба, что она его несчастного и после смерти объедает.
Ответить
6 час.

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