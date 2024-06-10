Паводки: сумма компенсаций за павших животных превысили 2 миллиарда тенге

Сумма компенсаций за павших во время половодья сельхоз животных превысила 2 миллиарда тенге, а количество погибшего скота, по подсчетам Минсельхоза, достигло почти 12 с половиной тысяч голов, передает khabar.
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