Лукашенко предложил установить памятник Си Цзиньпину около стадиона в Минске

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии открытия Национального футбольного стадиона в Минске 7 июня предложил установить рядом со входом на арену памятник председателю КНР Си Цзиньпину.
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