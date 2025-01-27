Редкая находка: Астрономы обнаружили новые линзированные, двойные и проекционные квазары

Вселенная — это грандиозная сцена, где разворачиваются невероятные по масштабу космические драмы. В центре этих событий часто оказываются квазары — загадочные и мощные источники энергии, расположенные на колоссальных расстояниях от нас.
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