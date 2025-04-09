Мопед астраханца отправили в зону СВО

А самого владельца привлекли к уголовному делу. Конфискованный мопед марки «RACER RC50T» поехал в зону спецоперации после того, как водителя несколько раз снимали с него в состоянии алкогольного опьянения.
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