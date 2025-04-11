Следствием СК России завершено расследование уголовного дела по факту масштабного пожара в поселке городского типа Сосьва в 2023 году

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших главы и первого заместителя главы Сосьвинского городского округа, бывших директора, заместителя директора и специалиста по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа», временно исполняющей обязанности директора МУП «Водоканал», бывшего начальника пожарной части, а также местного жителя, работавшего у индивидуального предпринимателя на пилораме.