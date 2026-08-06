В Рязанской области из-за угрозы стихийных бедствий введен оранжевый код риска

Наш регион выделен оранжевым цветом на карте метеопредупреждений Гидрометцентра. Подобное бывает нечасто, такая отметка значит, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.
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