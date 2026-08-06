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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области из-за угрозы стихийных бедствий введен оранжевый код риска

В Рязанской области из-за угрозы стихийных бедствий введен оранжевый код риска

Наш регион выделен оранжевым цветом на карте метеопредупреждений Гидрометцентра. Подобное бывает нечасто, такая отметка значит, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

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