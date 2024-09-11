Харрис заявила, что Трамп продал США Китаю

По словам Харрис, для победы в гонке с КНР необходимо наращивать производство чипов.<strong>Вице-президент США Камала Харрис на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом заявила, что Вашингтону принципиально важно победить в технологической гонке с Китаем.