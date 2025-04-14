«Доход снизится». Экономист оценила влияние тарифной войны на бюджет России

Профессор Российской экономической школы (РЭШ) Наталья Волчкова рассказала RTVI, как тарифная война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, может отразиться на России<strong>Повышение президентом США Дональдом Трампом тарифов на импорт может привести к снижению доходов российского бюджета из-за падения цены на нефть.