Премьер Госсовета КНР Ли Цян выразил уверенность, что Россия движется по пути государственного развития под руководством Владимира Путина.
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