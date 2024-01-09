Москву ждет облачность и гололед

МОСКВА ЦАО ПЕРВЫЙ СНЕГОПАД В МОСКВЕ Даниил КугушевВ Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом и до 9 градусов мороза, атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба, о чем сообщает Гидрометцентр России на своем сайте.
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