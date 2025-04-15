В АТОР назвали интересные места в России для гастротуристов

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с RT назвал регионы, которые привлекают туристов в том числе и гастрономическими особенностями.
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