Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятый год назад закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним работает недостаточно эффективно, поскольку "кто-то предпочитает заплатить штраф" или обойти запрет .
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