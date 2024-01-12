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Медведев заявил, что в 2023 году на службу в ВС РФ поступили 500 тысяч человек

Медведев заявил, что в 2023 году на службу в ВС РФ поступили 500 тысяч человек

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками заявил, что в 2023 году в интересах объединенной группировки войск РФ на военную службу привлечено более 500 тыс.

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