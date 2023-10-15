Боец UFC Махачев заявил, что Даня Милохин вызвал брата Хабиба для хайпа

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в интервью "Матч ТВ" отреагировал на реплику блогера Дани Милохина, сообщившего о намерениях провести бой с братом Хабиба Нурмагомедова.
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