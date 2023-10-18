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Квартира, дом, дача

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Как отапливались средневековые замки зимой? Чем согревались огромные здания без котельных и угля?

Как отапливались средневековые замки зимой? Чем согревались огромные здания без котельных и угля?

Просторные залы, массивные гобелены, атмосфера сдержанной роскоши и уюта: так принято представлять обстановку в классических средневековых замках.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Начиная с IV века до н.э. и вплоть до середины XIX века все европейские дома обогревались одним из трех способов: с помощью обычной печки, камина или системы гипокауст.&quot; = Это все  фантазии  сегодняшних , исходя  из своих сегодняшних ложных  понятий  и  ограниченных знаний  ..... !                                                                    Дома , строения  еще 300 летней давности все выстроены без систем отпления !                                                                                    Уже далее - когда климат  изменился = пристроены печи , дымоходы , входные тамбура ... и т.д..                                                       Вон , тот же Зимний Дворец = вся система отопления  уже  построена  позже ..... !   Так же и в жилых домах ..... !
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14 час.
Элеонора Коган
Так в Европе и сейчас нет отопления и они там мёрзнут здорово.
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10 час.
АМ
Алиса Майская
Вы уж совсем)) Никто не мерзнет в Европе, (разве что те, кто фанатично экономит на оплате газа, керосина или электричества). Камины во многих домах есть, но ими почти никто не пользуется, т.к. это хлопотно и дорого - постоянно вызывать трубочиста, чтобы сохранять в рабочем состоянии дымоходы и топки. А паровое отопление есть везде.
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4 час.

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