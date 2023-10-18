Просторные залы, массивные гобелены, атмосфера сдержанной роскоши и уюта: так принято представлять обстановку в классических средневековых замках.
Как отапливались средневековые замки зимой? Чем согревались огромные здания без котельных и угля?
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МГ
Малик Гумеров
"Начиная с IV века до н.э. и вплоть до середины XIX века все европейские дома обогревались одним из трех способов: с помощью обычной печки, камина или системы гипокауст." = Это все фантазии сегодняшних , исходя из своих сегодняшних ложных понятий и ограниченных знаний ..... ! Дома , строения еще 300 летней давности все выстроены без систем отпления ! Уже далее - когда климат изменился = пристроены печи , дымоходы , входные тамбура ... и т.д.. Вон , тот же Зимний Дворец = вся система отопления уже построена позже ..... ! Так же и в жилых домах ..... !
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14 час.
Элеонора Коган
Так в Европе и сейчас нет отопления и они там мёрзнут здорово.
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10 час.
АМ
Алиса Майская
Вы уж совсем)) Никто не мерзнет в Европе, (разве что те, кто фанатично экономит на оплате газа, керосина или электричества). Камины во многих домах есть, но ими почти никто не пользуется, т.к. это хлопотно и дорого - постоянно вызывать трубочиста, чтобы сохранять в рабочем состоянии дымоходы и топки. А паровое отопление есть везде.
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4 час.
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