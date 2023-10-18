Как отапливались средневековые замки зимой? Чем согревались огромные здания без котельных и угля?

МГ Малик Гумеров "Начиная с IV века до н.э. и вплоть до середины XIX века все европейские дома обогревались одним из трех способов: с помощью обычной печки, камина или системы гипокауст." = Это все фантазии сегодняшних , исходя из своих сегодняшних ложных понятий и ограниченных знаний ..... ! Дома , строения еще 300 летней давности все выстроены без систем отпления ! Уже далее - когда климат изменился = пристроены печи , дымоходы , входные тамбура ... и т.д.. Вон , тот же Зимний Дворец = вся система отопления уже построена позже ..... ! Так же и в жилых домах ..... !

Элеонора Коган Так в Европе и сейчас нет отопления и они там мёрзнут здорово.