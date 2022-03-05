Картофельные котлеты с начинкой из ветчины и сыра — пошаговый рецепт с фото и видео

Отличный рецепт приготовления нежных картофельных котлет с ветчиной и сыром с зеленью укропа, которые приятно удивят своими великолепными вкусовыми качествами и обязательно понравятся многим! Ингредиенты На рецепт приготовления Картофель 1,3 кг.