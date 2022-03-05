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Картофельные котлеты с начинкой из ветчины и сыра — пошаговый рецепт с фото и видео

Картофельные котлеты с начинкой из ветчины и сыра — пошаговый рецепт с фото и видео

Отличный рецепт приготовления нежных картофельных котлет с ветчиной и сыром с зеленью укропа, которые приятно удивят своими великолепными вкусовыми качествами и обязательно понравятся многим! Ингредиенты На рецепт приготовления Картофель 1,3 кг.

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