Памятник льву появится в Калуге

Владелец эко-парка «Биосфера» Ваграм Погосян сообщил в соцсетях, что хочет поставить памятник льву Чандру, одному из «звезд» этого заведенияВладелец эко-парка «Биосфера» Ваграм Погосян сообщил в соцсетях, что хочет поставить памятник льву Чандру, одному из «звёзд» этого заведения.
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