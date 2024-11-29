Памятник льву появится в Калуге

Владелец эко-парка «Биосфера» Ваграм Погосян сообщил в соцсетях, что хочет поставить памятник льву Чандру, одному из «звезд» этого заведенияВладелец эко-парка «Биосфера» Ваграм Погосян сообщил в соцсетях, что хочет поставить памятник льву Чандру, одному из «звёзд» этого заведения.