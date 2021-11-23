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Борис РАПОПОРТ: Судейство для «Зенита» было прекрасным. Не всегда российские клубы судят так внимательно - больше повода недовольства должно быть у шведов

Борис РАПОПОРТ: Судейство для «Зенита» было прекрасным. Не всегда российские клубы судят так внимательно - больше повода недовольства должно быть у шведов

Итоги матча в Мальмё мы подвели с бывшим наставником и спортивным директором «Зенита». - Стал ли для вас неожиданным стартовый состав? - Нет.

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