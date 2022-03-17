Так срываются маски. Два пророчества о спецоперации на Украине

Французский министр экономики Брюно Ле Мэр отказался от своих недавно сказанных слов про "тотальную войну" против России, а президент этой страны Эммануэль Макрон призвал французских предпринимателей не торопиться уходить с российского рынка.
Французский министр экономики Брюно Ле Мэр отказался от своих недавно сказанных слов про "тотальную войну" против России, а президент этой страны Эммануэль Макрон призвал французских предпринимателей не торопиться уходить с российского рынка.
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